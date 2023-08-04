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Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA kadrosuna bildirildi

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA kadrosuna bildirildi

Galatasaray, Olimpija Ljubljana için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer aldı.

Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın bildirdiği kadro
Kaleciler

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban

Savunma

Leo Dubois

Angelino

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey

Orta Saha

Fredrik Midtsjö

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira

Forvet

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicolo Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu

B LİSTESİ

Kaleci

Jankat Yılmaz

Savunma

Ali Turap Bülbül

Metehan Baltacı

Orta Saha

Caner Doğan

Baran Aksaka

Hamza Akman

Efe Akman

Forvet

Baran Demiroğlu

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