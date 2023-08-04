Garry Rodrigues Süper Lig'e geri dönüyor!

Ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues'in tekrar Süper Lig'e dönme olasılığı belirdi. Süper Lig ekibi Ankaragücü, Garry Rodrigues'e resmi teklifini sundu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Garry Rodrigues, bir kez daha Süper Lig'e adım atabilir.

Olympiakos ile sözleşmesinin son yılına giren Garry Rodrigues, Ankaragücü'nün gündemine girdi. Sports Digitale'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuya teklifini iletti.

Ankaragücü'nün Garry Rodrigues'in Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesini beklediği haber detayında yer aldı.

Galatasaray ile 78 maça çıkan Garry Rodrigues, Sarı-Kırmızılılarda 16 gol, 16 asistlik istatistik yakalamıştı.

Fenerbahçe formasıyla ise 29 müsabakada boy gösteren Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, 4 gol 6 asistlik skor katkısı vermişti.