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Almanya'da camiye gamalı haç çizili tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da camiye gamalı haç çizili tehdit mektubu gönderildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesinde bulunan bir camiye gamalı haç çizili ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü imzalı tehdit mektubu gönderildi.

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Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisine posta yoluyla gönderilen gamalı haç çizili mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil." gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı. Mektupta ayrıca İslam dinine hakaret edildi.

Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) imzasıyla hafta içinde bölgedeki başka bir camiye daha tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Posta yoluyla camilerine gelen mektubun benzerinin yaklaşık bir yıl önce de kendilerine gönderildiğini aktaran Irmak, "Bölgemizde farklı camilere benzer tehdit mektuplarının gönderilmesinden endişe duyuyoruz. İlgili kurumlardan bu olaylara karşı daha hassas yaklaşılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irmak, konuyu polise intikal ettirip suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.

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