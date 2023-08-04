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AK Parti'den PKK tepkisi: Trajik bir hadise...

AK Parti'den PKK tepkisi: Trajik bir hadise...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'lıların AİHM binasına girerek terör propagandası yapmasına sert tepki gösterdi. Çelik, Avrupa'ya önemli çağrıda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK terör örgütü yandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına girmelerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır. Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.” ifadelerini kullandı.

'Bir kez daha Avrupa'ya sesleniyoruz'

İlgili ülkelerin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Çelik, “İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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