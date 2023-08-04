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Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti

Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini yılın 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya, dört mevsim ilgi görmeye devam ediyor.

Yaz kış demeden ziyaretçi akınına uğrayan Kapadokya'ya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki müze ve ören yerleri yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri ağırlıyor.

2 milyon 356 bin 49 kişi gezdi

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı manzarası, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle ilgi çeken Kapadokya'yı ocak-temmuz döneminde 2 milyon 356 bin 49 kişi gezdi.

Bu süreçte, 1 milyon 4 bin 666 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi listenin başında bulunurken, ikinci sırada 943 bin 669 kişi ile Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada 502 bin 137 turist ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

Geçtiğimiz yılları geçti

Bölgedeki müze ve ören yerleri, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 892 bin 112, 2021 yılının aynı döneminde ise 854 bin 449 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmişti.

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