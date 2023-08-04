Bodrum’da ana isale hattı patladı: Trafik kilitlendi

İlçede su ana isale hattının patlamasıyla yollarda trafik felç oldu. Bir kaç kilometrelik mesafeyi saatlerce geçemeyen sürücüler çılgına döndü. Trafik ekipleri yolları açmak için uzun süre uğraştı.

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Turizm kenti Bodrum'da yıllardır süren altyapı eksikliği Bodrumluların kaderi haline geldi. Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Bodrum'da temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Özellikle yaz aylarında artan turist sayısıyla yaşanılamaz bir hal alan Bodrum'da belediye vatandaşların su ihtiyacını karşılayamıyor.

Tankerlerle su dağıtıyorlar

Altyapı yetersizliği nedeniyle yaz boyu suların kesik olduğu ilçede, muhtarlar mahallelerde tankerle su dağıtıyor. Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

Ana isale hattı patladı

Bu sefer ise Bitez Atatürk Bulvarı’ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu.

Yol trafiğe kapandı

Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı’ndan Ortakent’e giden yol ise trafiğe kapandı. Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum-Turgutreis kara yoluna yönelince trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar tampon tampona ilerledi.

Trafik yoğunluğu görüntülendi

Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü. Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince trafik sıkışıklıkları meydana geldi.

Polis ekipleri yoğun mücadele veriyor

Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri harekete geçti. Tüm kavşaklarda ve ara sokaklarda trafik polisleri yolları açmaya çalışıyor.