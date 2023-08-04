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Mardin'de 9 köye 15 gün girişler yasaklandı!

Mardin'de 9 köye 15 gün girişler yasaklandı!

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek, 15 günlüğüne girişler yasaklandı.

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Mardin Valiliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yer alan 9 köye 15 gün girişlerin yasakladığını bildirdi.

"15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir"

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri sınırlarında bulunan bölgeler 4 Ağustos 2023-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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