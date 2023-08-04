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Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu

Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu

Antalyaspor, futbolcusu Haji Wright'ın transferi konusunda İngiltere'nin Coventry City FC kulübü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Antalyaspor’da geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City takımıyla anlaştı. Antalyaspor’un 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile sattığı Haji Wright, kendisini İngiliz kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Antalyaspor'un bu transferden yüzde 20 sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin İngiliz kulübü Coventry City’e transferi konusunda anlaştığı Haji Wright, Antalyaspor formasıyla 64 kez sahaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu toplamda 31 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Amerikalı forvet, kulüp tarihinde en çok gol atan 5'inci futbolcu oldu.

Antalyaspor’un İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City’e sattığı Haji Wright, satışıyla rekor kırdı. İngiliz ekibiyle 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile anlaşan Antalyaspor kulübü, bu satışın ardından kulüp tarihinin en yüksek satışını yaptı.

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