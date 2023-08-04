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ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti

ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için aday olan eski New Jersey Valisi Chris Christie Ukrayna'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Christie, "Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek ve Ukraynalıların Rusya'ya karşı mücadelelerinde sergiledikleri kahramanlığı ilk elden görmek bir onurdu. ABD hiçbir zaman dünyanın geri kalanını görmezden gelerek ilerlemedi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy de ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Christie'nin ziyaretinin ve yaşananları kendi gözüyle görmesinin önemine değindi. Tüm ABD'lilere destekleri için teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'ya karşı mücadelelerinin kendi zaferleriyle sonuçlanacağından emin olduklarını savundu.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti mensupları arasında Ukrayna'ya verilen destekle ilgili farklı görüşler bulunsa da Christie başkan olması halinde Ukrayna'nın savaşı kazanması için bu ülkeye yapılacak yardımları artıracağını söylemişti.

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