Süleyman Özışık: Selamün Aleyküm kardeşlerim ben geri geldim!

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın hastalığını büyük bir üzüntü içinde duyurmuştu. Geçen zor günler ve yoğun tedavi sürecinin ardından Süleyman Özışık'tan güzel haber geldi ve sevenlerine geri döndüğünün mesajını kendi youtube kanalından verdi.

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Hasta yatağında Mehmet Özışık'a konuşan Süleyman Özışık, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine gelen binlerce mesajdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendisini en çok kahreden şeylerden birinin bu önemli seçim sürecinde bir katkı verememek olarak açıklayan Özışık, kendisine gelen her bir mesaj ve iyi dilekler için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

12 günlük yoğun bakım sürecim, yaşadıklarım...

17 Şubat 2023 tarihinde doktor gözlerimin içine bakarak "Süleyman Özışık sen kanser olmuşsun" dediğinde, ayaklarımdan tepeme doğru bir yanma hissettim. Hemen arkamda ağabeyim Hadi Özışık'ın nasıl acı çektiğini kalp gözümle gördüm. O gün bugündür hastanede tedavi görüyorum. 12 günlük yoğun bakım sürecim, yaşadıklarım... Mehmet Özışık'a her şeyi anlattım, bundan sonra anlatmaya devam edeceğim...

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