Devler Ligi'nde İtalyan derbisi! Milan işi zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan takımı karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Inter, Milan'ı 2-0 mağlup etti.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan devi karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Inter, Milan'ı 2-0 mağlup etti.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Dzeko ile 11. dakikada Mkhitaryan kaydetti.
Bu sonucun ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek adına büyük bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Salı günü oynanacak.
Rövanş karşılaşmasının ardından finale yükselen takımın rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak. Real Madrid ile Manchester City ise İspanya'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kaldı.