The Economist'in Erdoğan karşıtlığı: Kılıçdaroğlu'na desteğin dozu arttı

Londra merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin dozunu artırdı.

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Sözde tarafsız Batı medyası, Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Tüm mesasini seçimlere yön verme çabasına ayıran tetikçi Batı medyası, Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapaklar hazırlarken 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise övgü ile bahsetmekten geri durmuyor.

Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası

Son günlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik operasyonel haber ve kapaklarını artıran İngiliz The Economist, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girdi. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.

Övgü dolu sözler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The Economist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını, ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyon adayından övgü ile bahsetti.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.