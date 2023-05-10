BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,43
ALTIN 1.275,11
HABER /  DÜNYA

Kral Selman, Esad'ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti

Kral Selman, Esad'ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud, Cidde kentinde gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a da davetiye gönderdi.

Abone ol

32. Arap Birliği Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek.

Zirve öncesinde Suriye'nin zirveye katılıp katılmayacağı uluslararası bir konuya dönüştü.

ABD, Arap ülkelerine Suriye ile normalleşmenin doğrul olmayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Esad'a zirve daveti

ABD'nin açıklamalarının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 19 Mayıs’ta Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenecek 32. Arap Birliği Zirvesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a davet gönderdi.

Yapılan açıklamada, davetin Ürdün Büyükelçisi Nayef Al-Sudairi tarafından Esad’a iletildiği belirtildi. Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade ettiğini belirtti.


Karar Mısır'da alınmıştı
Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, zirve öncesinde 7 Mayıs'ta birliğin genel merkezinin bulunduğu Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmiş ve toplantıda yapılan oylamada Suriye’nin birliğe dönmesi kararı alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bilgin'den otobüsçülere müjde: Bir artış daha yapacağız
Bakan Bilgin'den otobüsçülere müjde: Bir artış daha yapacağız
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Sözleşme feshedildi
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Sözleşme feshedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız
Azerbaycan medyasından Kılıçdaroğlu'na "Türk Yolu" tepkisi
Azerbaycan medyasından Kılıçdaroğlu'na "Türk Yolu" tepkisi
Murat Bardakçı isyan etti: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!
Murat Bardakçı isyan etti: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Millet İttifakı'nda bakanlık krizi! Meral Akşener canlı yayında bakanlıkları paylaştı
Millet İttifakı'nda bakanlık krizi! Meral Akşener canlı yayında bakanlıkları paylaştı
Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısından karar çıktı: Yol haritası oluşturulacak
Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısından karar çıktı: Yol haritası oluşturulacak
İmran Han'ın tutuklanmasının ardından Pakistan'da protestolar sürüyor
İmran Han'ın tutuklanmasının ardından Pakistan'da protestolar sürüyor
Gaziantep Şehir Hastanesi ne zaman hizmete giriyor?
Gaziantep Şehir Hastanesi ne zaman hizmete giriyor?
11 Mayıs A101 kataloğu! İndirimli ürünler belli oldu: Sürpriz kampaya kaçmaz!
11 Mayıs A101 kataloğu! İndirimli ürünler belli oldu: Sürpriz kampaya kaçmaz!
Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu
Sağlık Bakanı Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu