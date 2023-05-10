Murat Bardakçı isyan etti: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!

Tarihçi Murat Bardakçı tarihi seçimlere günler kala jakoben CHP zihniyetinin artan tehdit ve intikam yeminleri hakkında "İktidara gelip güce kavuştukların düşünün, Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!" dedi.

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Batı medyasının ve FETÖ'nün propaganda desteği, HDP ve Kandil'den isimlerin açık açık terörist elebaşı Öcalan ve kanlı 6-7 Ekim’in azmettiricisi Demirtaş'a özgürlük çığırtkanlıkları ve şişirilmiş anketlerle intikam ve hesaplaşma yeminleri eden CHP'li isimler artık gerçek yüzlerini göstermekten çekinmiyor.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı günden güne iyice kendini hissettiren provokasyonları Feyza Altun'un paylaşımı üzerinden analiz etti.

Bardakçı, CHP'li Avukat Feyza Altun'un sosyal medyadan yaptığı, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip “o gün neredeydiniz” diye hesap soracağız" paylaşıma işaret ederek, "Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça “Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!” diyen bu mesaj, Türkiye’deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl “postallı” hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!" diye yazdı.

"Amazon kaçkını hatunların bir de iktidara gelip güce kavuştuklarını düşünün"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik tepkileri hatırlatan Bardakçı, "Daha iktidar olmadan etrafa tehditler yağdırıp “Şirketlerini ellerinden alacağız” diye ceberutluklarını pervasızca âşikâr eden politikacılar ile “Hesap soracağız!” çığlıkları atan Amazon kaçkını hatunların bir de iktidara gelip güce kavuştuklarını düşünün... Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı.