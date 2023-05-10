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İmran Han'ın tutuklanmasının ardından Pakistan'da protestolar sürüyor

İmran Han'ın tutuklanmasının ardından Pakistan'da protestolar sürüyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Peşaver kentinde de devam etti.

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Polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu. Ulusal basındaki haberlere göre, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a gelen Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından binlerce PTI destekçisi ülke genelinde protestolara başladı. Güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapatan protestoculara göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

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