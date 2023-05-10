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Almanya'dan Gazze açıklaması: Ciddi endişe duyuyoruz!

Almanya'dan Gazze açıklaması: Ciddi endişe duyuyoruz!

Alman hükümeti İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği ve 17 Filistinlinin ölümüne, 37'sinin de yaralanmasına neden olan ölümcül bombardımanla ilgili ciddi endişe içinde olduklarını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Yaşananlar nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. Aralarında çocukların da bulunduğu olaya karışmamış çok sayıda sivilin ölümü bizi şoke etti. Kısa vadede temel amacımız gerilimin daha da tırmanmasını ve dolayısıyla daha fazla insanın hayatını kaybetmesini önlemektir. Gazze ve İsrail halkının barış ve onur içinde yaşama hakkı vardır." dedi.

Burger, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmek amacıyla iki devletli çözüme verdiği desteği yineledi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli hayatını kaybetmiş, 37 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

Bunun üzerine Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket fırlatılmıştı.

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