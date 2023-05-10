Çağlar Söyüncü isyan ettirdi! "Neden oynatmadınız, büyük fark yaratıyor"

Leictester City ile yeni sözleşme imzalamadığı için hedef tahtasına konan Çağlar Söyüncü, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performans ile İngiliz taraftarların desteğini kazandı.

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Başarılı ve istikrarlı performansı ile uzun zamandır İngiliz ekibinin formasını terleten Çağlar, bu sezon bir anda kulübeye çekildi ve takım çok kötü gitmesine rağmen sahanın dışında tutuldu.

Sözleşme krizi yaşandı

Bu olumsuz gelişmenin sebebi olarak ise eski hocası Brendan Rodgers ile tartıştığı öne sürülen Çağlar'da, esas meselenin sözleşme krizi olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona eren Çağlar ile mukavele uzatmak isteyen Leicester City, 26 yaşındaki oyuncunun anlaşmaya yanaşmaması ile farklı bir tavır takındı ve Söyüncü'yü kulübeye hapsetti.

Taraftarlar isyan etti

Daha sonraki süreçte ise ligin sonuna doğru küme hattında kalan Leicester City, yine bir anda Çağlar'a forma şansı verdi ve ligde kalmak için ondan katkı bekledi. Son olarak ise sezon genelinde tercih edilmeyen... Ama en kritik maçlarda ilk 11'e yazılan Çağlar için İngiliz taraftarlar da isyan etti ve "Neden şimdiye kadar oynatmadınız ki? Çağlar performansı ile büyük fark yaratıyor." diye sosyal medyada görüş belirtti.

Kaotik sürece kurban edilen başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City forması ile bu sezon sadece 9 maça çıktı ve 709 dakika sahada kaldı. Çağlar, kümede kalma yolunda oldukça kritik Everton maçında gol atarak takımına önemli bir skor katkısı sağladı.

Atletico Madrid'le anlaştı

Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği ve daha şimdiden prensip anlaşmasına vardığı Milli yıldız, bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki yıl İspanya LaLiga'da forma giyecek.