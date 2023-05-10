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Adana'da yeni evli dolmuş sürücüsü silahlı saldırıda öldürüldü

Adana'da yeni evli dolmuş sürücüsü silahlı saldırıda öldürüldü

ADANA'da silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki dolmuş sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.

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Olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mehmet Kaçan dolmuşu ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dolmuş şoförü Kaçan’ın hayatını kaybettiğini ve şoför kapısının camına çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürerken, dolmuş şoförü Kaçan’ın 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.

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