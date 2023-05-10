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"La Diva Turca" Leyla Gencer ölümünün 15. yılında anılıyor

"La Diva Turca" Leyla Gencer ölümünün 15. yılında anılıyor

Dünyanın en önemli sopranolarından olan "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Ragina" olarak anılan babası UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünden olan Leyla Gencer, ölümünün 15. yılında anılıyor.

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Leyla Gencer'in ölüm yıldönümü dolayısıyla açıklama yaparak, Leyla Gencer’i sevgi ve rahmetle andığını belirtti.

Köse, "Dünyanın en önemli sopranolarından, La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün kazanan, Safranbolu’muzun en önemli değerlerinden birisi olan Leyla Gencer’i ölümünün 15. yıldönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum. Kariyeri boyunca Milano, Roma, Napoli, Londra, Chicago gibi dünyanın önemli şehirlerinde Lucia, Layd Macbeth, Queen Elizabeth, Violatta’nın sesi olan, Devlet Sanatçısı unvanı alan Gencer, Safranbolu’muzun da unutulmaz gurur kaynaklarından birisi olarak her zaman kalbimizin bir köşesindeki yerinde kalacaktır. Safranbolu Belediyesi olarak sanatçının hatırasına her zaman sahip çıkacak, sadece sanatı ile değil bir Safranbolulu olarak ta kendisi ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünya sanatçısı Gencer’i vefatının 15. Yılında rahmet ve özlemle anıyor, anılarının her zaman yaşatılacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

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