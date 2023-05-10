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Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahneye çıkmadı! Batman'da sürpriz bekleniyordu

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahneye çıkmadı! Batman'da sürpriz bekleniyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman mitinginde sürpriz beklentisi gerçekleşmedi. Erdoğan'ın kürsüye Batman'lı olan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de çıkaracağı konuşuluyordu. Ancak Şimşek kürsüye çağrılmadı. Sadece bazı AK Partili isimlerle fotoğraf çektirmekle yetindi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman mitinginde seçimden sonra ekonominin bayına getirmek istediği konuşulan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kürsüye çağırarak sürpriz yapacağı iddia edilmişti. Ancak Erdoğan sürpriz yapmadı. Mehmet Şimşek Batman mitingine katıldığı ve bazı AK partili isimlerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan, seçim sonrası için Şimşek'in ekibiyle çalıştığını açıklamıştı. 

Ekonominin başına geçecek iddiaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler öncesi Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirmek için iki kez görüşme yapması sonrası bugünkü Batman mitinginde sürpriz bekleniyordu. Sağlık sorunlarını ve işlerini gerekçe göstererek siyasete dönmeye sıcak bakmayan Şimşek'in ekonomi programlarına katkı sağlayabileceği belirtilmişti. 

Mitingden fotoğraf verdi

İsmail Saymaz ve Odatv, Erdoğan'ın bugünkü Batman mitinginde Mehmet Şimşek sürprizi yapacağını yazdı. Şimşek, Erdoğan’ın Batman mitingi için kente geldi. Şimşek, miting öncesinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi..

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