Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman mitinginde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingde konuşuyor:

Bizler Selahaddin Eyyubi'nin Alparslan'ın, Yavuz'un, Kanuni'nin torunlarıyız. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz.

2002'de Anadolu ihtilali

1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.

"Cumhur İttifakı iktidar olduğu müddetçe çıkartamazlar"

Şu anda bir Selo var. Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal 'Selo’yu çıkartacağım' diyor. Yanındakiler ne diyor, 'çıkartacağım' diyor. Benim milletim, Erdoğan kardeşine 'yürü arkandayız' dediği müddetçe çıkartamazlar, Cumhur İttifakı iktidar olduğu müddetçe çıkartamazlar.

"Bay bay Kemal sadece FETÖ'cü hainlere bahar getirir"

Ya birlik dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Ya tam bağımsız Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Benim Batmanlı kardeşlerim yalancı bahar vaat edenlerin zemheriden bahsettiğini iyi bilir. Bay bay Kemal sadece FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum.

"İnkar politikalarını rafa kaldırdık"

Ceberrüt devlet anlayışını biz değiştirdik. Kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını rafa kaldırdık. TRT Kürdi'den kürtçe yayından seçmeli ders olarak Kürtçe'nin yer almasına kadar nice adımı biz attık. Şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre farklı noktalara taşıdık. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz bay bay Kemal ve CHP'ye rağmen Batman'da huzuru, güvenliği ve refahı tesis ettik. Batman'ın çocukları sokaklarında özgürce koşturuyor.

"Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi"

Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Halkım yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Şu bay bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi. Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, iradesine ipotek koyamayacaktır.