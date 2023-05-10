Ozan Bingöl kimdir, aslen nereli? Ozan Bingöl nereden, hangi partiden aday?

Ozan Bingöl, TİP’ten milletvekili adayı olmasıyla birlikte eşinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki (MEB) görevinden alındığını söyledi. Bu açıklamaların ardından Ozan BingÖl ve eşi merak konusu oldu. TİP milletvekili adayı Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl nereli, eşi kim?

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Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan vergi uzmanı Ozan Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eşinin, adaylığı açıklandıktan sonra görevden alındığını açıkladı. TİP Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. TİP milletvekili adayı Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl nereli, eşi kim?

Ozan Bingöl kimdir?

Ozan Bingöl, 1981 yılında Sivas'ta doğdu. 1998 yılında girdiği Gazi Üniversitesinden 2002 yılında mezun oldu. Doktora yaparken Costa Rika, Malta, Fransa gibi ülkelerde çalışmalarda bulundu. 2005 yılında Kamudaki görevine başladıktan kısa bir süre sonra özel sektörde hayatına devam etme kararı alıp bir süre “Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı” olarak görev yaptı. Başkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veriyor.

Ozan Bingöl eşi kimdir?

Ozan Bingöl, TİP’ten milletvekili adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden eşinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevine son verildiğini söyledi.

Bingöl konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adaylığım açıklandığı gün, üzerinden daha 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevi sonlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığını tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine göz yumanlar benim adaylığım açıklandıktan sonra daha 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevini sonlandırdılar.

Burada adil rekabetten söz edebilir miyiz? Sorumlu olanlar şunu bilsinler ki; biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da unutmasınlar: Ben korkuyu 12 yaşında Madımak’ta bıraktım zaten. Bunun hesabı da zamanı geldiğinde sorulacak. Bürokratlar 85 milyonun bürokratı değil artık. Belli bir siyasi partinin bürokratı haline gelmişler. Bunlar da bir kenara atılıp unutulmayacak.”

Bugüne kadar yayımlanmış biri editör olmak kaydıyla 5 adet kitabı bulunmaktadır.

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