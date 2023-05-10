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Evladın ifadesi vahşeti ortaya serdi! Figen Çoban cinayetinde istenen ceza belli oldu

Evladın ifadesi vahşeti ortaya serdi! Figen Çoban cinayetinde istenen ceza belli oldu

MUĞLA'da evinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdiği iddia edilen Figen Çoban'ın (40) , eşi M. E. A. Ç. , kayınbiraderi S.Ç. ve kayınvalidesi H.Ç. tarafından yakıldığı ortaya çıkmıştı. Kan donduran olayla ilgili hazırlanan iddianamede; kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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21 Ocak’ta Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkiinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. , yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Figen Çoban’ın üzerine benzin döküldüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yatağan Turgut karakol komutanlığı görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili yaptığı araştırma sonucunda M.E. A. Ç. ,S. Ç. , H. Ç. ve komşusu V. S.'yi, savcılığın talimatıyla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Komşusu V.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aldattığını düşündü

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan İddianamede, M. E. A. Ç. , kardeşi S.Ç. ve annesi H. Ç.'nin şüpheli ve çelişkili durumlarının, olayın intihar olmadığını gösterdiği ifade edildi. M. E. A. Ç.'nin olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde de eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianamede yer aldı.

"Annemi, babam yaktı"

Figen Çoban'ın başına aldığı darbe etkisiyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı, sırtüstü yatar vaziyetteyken üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de belirtildi. İddianamede, çiftin 6 yaşındaki oğullarının Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adli Görüşme Odası'nda alınan ifadesinde, babasının annesini yaktığını anlattığına da yer verildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulanırken, M. E. A. Ç. ve kardeşi S. Ç.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri de iddianamede belirtildi. Sanıklardan Figen Çoban’ın kocası M. E. A. Ç. , S. Ç. ve H. Ç.'nin 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sanık V. S. 'nin ise 'Suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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