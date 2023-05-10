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Kılıçdaroğlu Düzce'de miting alanında beklemediği pankartla karşılaştı

Kılıçdaroğlu Düzce'de miting alanında beklemediği pankartla karşılaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankart asıldı.

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Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.

Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye."

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde çok sayıda terör suçundan yargılanan Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.

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