BIST 4.551
DOLAR 19,54
EURO 21,49
ALTIN 1.283,02
HABER /  GÜNCEL

Muğla'da evden ziynet eşyaları çalan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da evden ziynet eşyaları çalan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evden çok miktarda ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Abone ol

Turgut Mahallesi'nde ikamet eden Ş.D, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek evinden 40 bilezik, 36 cumhuriyet altını, 2 metre uzunluğunda altın zincir çalındığını beyan ederek şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan JASAT ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesi, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hırsızlığın M.A. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiğini, altınların S.A'ya ait işyerindeki kasada saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda, çalıntı altınlar ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü
Metro Türkiye, 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçecek
Metro Türkiye, 30 mağazada güneş enerjisi sistemine geçecek
Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı 2023 anneler günü duygusal yazıları
Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı 2023 anneler günü duygusal yazıları
Seçim günü yasakları neler 14 Mart Pazar günü nereler kapalı olacak?
Seçim günü yasakları neler 14 Mart Pazar günü nereler kapalı olacak?
Deprem sonrası Ümraniye'de ilk kentsel dönüşüm yıkımı başladı
Deprem sonrası Ümraniye'de ilk kentsel dönüşüm yıkımı başladı
Anneler Günü ne zaman 2023 kaç gün kaldı, seçim günü Anneler Günü nü?
Anneler Günü ne zaman 2023 kaç gün kaldı, seçim günü Anneler Günü nü?
Kemal Kılıçdaroğlu kayınbiraderinin cenaze törenine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu kayınbiraderinin cenaze törenine katıldı
Bahçeli'den İmamoğlu'na Erzurum tepkisi, zehir zemberek sözler! "Trabzon'un yüz karasıdır"
Bahçeli'den İmamoğlu'na Erzurum tepkisi, zehir zemberek sözler! "Trabzon'un yüz karasıdır"
Şanlıurfa'da kayıp diğer öğrenciden de acı haber geldi
Şanlıurfa'da kayıp diğer öğrenciden de acı haber geldi
Muharrem İnce İzmir ve Manisa programlarını aniden iptal etti! 'Adaylıktan çekiliyor" iddiası...
Muharrem İnce İzmir ve Manisa programlarını aniden iptal etti! 'Adaylıktan çekiliyor" iddiası...
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'na İzmir'de hazırlanıyor
Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'na İzmir'de hazırlanıyor
Barış Atay eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir, kaç yaşında? Barış Atay kiminle evli?
Barış Atay eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir, kaç yaşında? Barış Atay kiminle evli?