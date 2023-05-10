Milli taekwondocular, Dünya Şampiyonası'na İzmir'de hazırlanıyor

Türkiye Taekwondo Erkek Milli Takımı, Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.

Abone ol

Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre Fransa ve Slovenya milli takımları da İzmir'de Türkiye ile ortak kamp gerçekleştiriyor.

Kampı ziyaret eden Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, teknik direktör Servet Tazegül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli takıma başarılar dileyen Şahin, "Sporcularımız çok iyi çalışıyor. Başlarında taekwondonun efsanesi Servet Tazegül var. Kendisinin tecrübelerinden faydalanıyorlar. Bu ortamda Fransa ve Slovenya da bizimle ortak kamp yapma talebinde bulundu ve olumlu karşıladık. Bu yıl, olimpiyat oyunlarına katılım yolunda çok önemli. Sene sonunda oluşacak olimpik sıralamaya göre kota alanlar belli olacak. Bizler de sporcularımızın sıralamada ilerleyebilmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 Dünya Taekwondo Şampiyonası, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.