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Kayseri'de cips paketinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de cips paketinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cips paketi içerisine zulalanmış 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Bir şüphelinin şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın çantasında arama yapan ekipler, cips paketi içerisine zulalanmış 1,5 kilo uyuşturucu maddeyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili olarak, "Kökünü kurutacağız" dedi.

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