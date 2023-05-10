Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık kimdir, kaç yaşında? Yonca Şık ne iş yapıyor?

Seçime 5 gün kala siyasetin en merak edilen isimlerinden biri de TİP'li Ahmet Şık oldu. Açıklamaları, söylemleri ve tavrı ile merak edilen Ahmet Şık aslen Adanalı. Ergenekon davasından gözaltına alınan Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'tır. Türkiye'yi AİHM'e şikayet eden Yonca Şık kimdir, yaşı kaç?

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Seçime 5 gün kala siyasi açıklamaları ve kimliği ile merak edilen, dikkat çeken isimlerden biri de TİP üyesi Ahmet Şık oldu. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti, 19 Nisan 2021'de TİP'e katılan Ahmet Şık 53 yaşında ve aslen Adanalı. Yonca Şık ile evli olan Ahmet Şık'ın Mina Şık adında bir çocuğu var. Merak edilen konulardan biri de Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'tır. Türkiye'yi AİHM'e şikayet eden Yonca Şık ne iş yapıyor?

Ahmet Şık kimdir?

Ahmet Şık, 9 Mayıs 1970'te Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 - 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi. 8 Mart 2007’de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği “Askerin medya notları!” başlıklı habere imza attı.

2018 genel seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

Ahmet Şık, evli ve bir çocuk babasıdır.