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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 4.499,69 puana geriledi.

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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,50 puan değer kaybederek 4.499,69'a indi. Toplam işlem hacmi 20 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, devam eden borç krizine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin öne çıkacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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