Cumhur ve Millet İttifakı'ndan son seçim tahminleri! Seçim ilk turda bitecek mi?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı cephelerinden seçim sonuçlarıyla ilgili son tahminler geldi. Cumhur İttifakı'ndan isimler Erdoğan'ın yüzde 53 ile seçimi alabileceğine inanıyor. Millet İttifakı ise "Anketlere bakmayın, seçim ikinci tura kalmaz, Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda alıyor" tezini savunuyor. Peki sahada duru?

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı'nda önce Ankara ardından İstanbul mitinglerinde toplanan kalabalıklar moralleri düzeltmiş gibi görünüyor. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da seçimi ilk turda kazanacaklarını iddia ediyor. Peki sahada durum ne?

“Cumhurbaşkanlığı meselesi halloldu gibi”

İktidar cephesinde, “Cumhurbaşkanlığı meselesi halloldu gibi. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oyları düşüyor. Çok küçük bir ihtimal olarak ikinci tur olasılığı var ama gördüğümüz seçimin birinci turda biteceği. Erdoğan, yüzde 53 ile seçimi alabilir” iddiası dile getiriliyor.

Cumhur İttifakı’nda Meclis endişesi var

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kazanma olasılığı dile getirilirken Meclis seçimi için ise endişe var. Cumhur İttifakı seçmeninin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir fatura keseceği, bunun da Meclis seçimi olacağı görüşü sürüyor.

Muhalefet 'ilk turda alırız' diyor

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulan iki belediye başkanı ile sekiz koldan yoğun bir kampanya yürüten muhalefet ise seçimin kendileri lehine sonuçlanacağı iddiasında. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sahanın muhalefeti önde gösteren anketlerden bile daha iyi olduğunu söylüyor.

Tahminlerin ötesinde bir farkla alacağız

Mitinglerdeki canlılığa, heyecana dikkati çeken Salıcı, “Dip dalga olduğunu söylüyorum, bunu söylemeye devam ediyorum. Boyutunu bilmiyorum ama bunu sandıkta göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağız. Seçimi tahmin ettiklerinin ötesinde bir farkla alacağız” diyor.