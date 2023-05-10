BIST 4.506
DOLAR 19,54
EURO 21,41
ALTIN 1.274,70
HABER /  GÜNCEL

Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

Kentte 1 Ocak 2023'ten bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 2022'ye ulaştı

Abone ol

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde kolluk kuvvetlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 134 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemiyle hastanede sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, kentten Afganistan'a düzenlenen 6'ncı charter seferiyle Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'ten bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 1023 Afganistan, 344 Pakistan ve 655 diğer uyruklardan olmak üzere 2022 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
HAVELSAN'ın ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
HAVELSAN'ın ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
Doğalgaz uygulaması sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsıyor
Doğalgaz uygulaması sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsıyor
New Mexico'da inşa edilecek nükleer yakıt depolama tesisine lisans verildi
New Mexico'da inşa edilecek nükleer yakıt depolama tesisine lisans verildi
Baba Eren Tarikatı nedir, Baba Eren kısaca kimdir, nereli?
Baba Eren Tarikatı nedir, Baba Eren kısaca kimdir, nereli?
İşitme engelli bireyler işitme yetisini geri kazanabilir
İşitme engelli bireyler işitme yetisini geri kazanabilir
Migros'tan Anneler Günü'ne özel fırsatlar
Migros'tan Anneler Günü'ne özel fırsatlar
Diyanet'ten engelli vatandaşlar için ‘engelsiz’ internet sitesi
Diyanet'ten engelli vatandaşlar için ‘engelsiz’ internet sitesi
Arnavutluk başbakanından "14 Mayıs" yorumu! "Türk halkı Erdoğan'ı düşünsün"
Arnavutluk başbakanından "14 Mayıs" yorumu! "Türk halkı Erdoğan'ı düşünsün"
Amasya Üniversitesi futbol takımı süper ligde
Amasya Üniversitesi futbol takımı süper ligde
Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor
Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Fikret Bila kimdir, ne oldu, hastalığı nedir? Fikret Bila'nın eski hali nasıldı?
Fikret Bila kimdir, ne oldu, hastalığı nedir? Fikret Bila'nın eski hali nasıldı?