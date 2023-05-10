Arnavutluk başbakanından "14 Mayıs" yorumu! "Türk halkı Erdoğan'ı düşünsün"

Türkiye pazar günü yapılacak seçime hazırlanırken, son yıllarda Ankara ile yakın bir ilişki geliştiren Arnavutluk'tan gelen açıklama dikkat çekti.

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14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için son dönemece girilirken uluslararası kamuoyu da gelişmeleri yakından takip ediyor…

Uluslararası medya kuruluşları ve haber ajansları her gün Türkiye’deki seçim süreci ve adaylar ile ilgili kapsamlı analizler yayınlayarak detaylı haberlerle seçimin nabzını yokluyor. Almanya’daki Yeşiller Partisi, seçimlerde muhalefetin zafere daha yakın olduğuna dair bir açıklama yaparken, 14 Mayıs’taki seçimlerle ilgili bir açıklama Balkan ülkesi Arnavutluk’tan geldi.

Yıllar önce atılan adımlar ve reformlar sayesinde Avrupa Birliği ile vize serbestisi elde Arnavutluk’tan gelen açıklamanın sahibi ise ülkenin başbakanı Edi Rama…

"Saygısızlık etmek istemem ama..."

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran ve geçmişte de Erdoğan’dan övgüyle bahseden Edi Rama, seçime günler kala Erdoğan’ı desteklediğini duyurdu. 2019’da Arnavutluk’ta yaşanan deprem sonrasında ülkeye yardımda bulunan ve Covid-19 aşı yardımı da yapan Türkiye’yi her fırsatta öven Rama dün seçimlerle ilgili konuştu.

Rama, “Türkiye, çok önemli bir seçime hazırlanıyor, bu seçim Balkanlar ve Avrupa için de önemli. İstedikleri liderlerini ve hükümetlerini seçmek hiç şüphesiz Türk halkının görevi. Kimse onlardan bunu daha iyi bilmiyor fakat hiçbirine saygısızlık etmek istemeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşünmelerini söylemek istiyorum” ifadesini kullandı.

"Vizyoner, cesur ve çalışkan"

Erdoğan hakkında, “Vizyoner, cesur ve çalışkan” yorumunu yapan Rama’nın açıklamaları ile ilgili olarak Avrupa merkezli medya kuruluşu Euractiv bazı yorumlarda bulundu.

AB merkezli medya kuruluşu: Türkiye artık "özgür olmayan ülke" konumunda

Haberde, “Rama’nın sözlerine rağmen Erdoğan yönetiminde ülke demokratik olarak geriledi. Freedom House isimli düşünce kuruluşuna göre Türkiye son yıllarda ‘kısmen özgür’ kategorisinden ‘özgür olmayan ülke’ kategorisine düştü. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in raporuna göre de Türkiye, cezaevindeki gazeteci sayısında üst sıralarda yer aldı” denildi.

14 Mayıs seçimleri gündemden düşmüyor

Almanya’nın Türk asıllı ilk bakanı olan Cem Özdemir’de bir süre önce 14 Mayıs seçimlerini değerlendirmişti. Yeşiller Partisi’nden Gıda ve Tarım Bakanı olan Özdemir, muhalefetin 14 Mayıs’ta zafere yıllardır olmadığı kadar yakın göründüğünü dile getirmişti.