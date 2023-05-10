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MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'lı Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'lı Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerine yönelik yurt dışı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper, MİT tarafından Gara'da etkisiz hale getirildi.

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Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper, 2013 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde de yer alan Müslüm Ürper, 2013 yılında Suriye’ye geçti. Suriye’den Türkiye’ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’a geçen Müslüm Ürper güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT’in saha ajanları tespit etti

MİT’in saha ajanları görevlendirilerek Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper’in Irak/Gare alanında yerini tespit edildi. MİT’in saha ajanları, Müslüm Ürper’in güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etti. Soro Guyi kod adlı Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper kimdir?

Müslüm Ürper, örgütün gençlik yapısı içerisinde Türkiye’de sokak eylemlerinde yer aldı. 2013 yılında PKK/KCK kırsal kadrosuna katıldı. 2014 yılında Suriye’ye geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’ın kuzeyine geçti. Uzun süre, Özel Güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Güvenlik kaynakları, anılanın etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağını, intikallerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti.

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