Çay tiryakilerine kötü haber! Böyle zam daha önce hiç görülmedi...

Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar, çay fiyatlarında yüzde 100’e yakın bir artış beklediğini söyledi.

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Kar, "Şu an raflardaki çayın fiyatı 2023 üretim fiyatının çok altında. Raflarda çaya zam eli kulağında... Çaykur'un maliyeti 90 TL'nin üzerinde olur, 100 TL'ye yaklaşır. Dolayısıyla yüzde 100'e yakın bir artış bekliyorum" diye konuştu.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’a konuşan Kar, çay üretiminde gübre ve işçilik başta olmak üzere maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkati çekti.

Kar, şunları söyledi:

“2008’de yaş çay alım fiyatı kilogram başına 83 kuruştu ve o zaman 67 sente tekabül ediyordu. Bugün yaş çay alım fiyatı 11,30 TL oldu ama 57 sente tekabül ediyor. Yani fiyatlarda 14 misli artış oldu ama alım gücünde yüzde 15 bir gerileme oldu. Maliyetlerin artışı mühtahsilin alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor.”