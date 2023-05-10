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Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?

Erkan Baş eşi kimdir, kiminle evli? TİP Başkanı Erkan Baş karısı ve çocukları kimdir?

Seçime 5 gün kala siyasetin en merak edilen isimlerinden biri de TİP Başkanı Erkan Baş oldu. Açıklamaları, söylemleri ve tavrı ile bir kesimin sempatisini kazanan Erkan Baş 43 yaşında ve aslen Boşnak. Parmağından alyansını hiç çıkarmayan Erkan Baş evli fakat eşi kimdir, hakkında bir bilgi yok. 2 çocuk babası olan Erkan Baş Almanya Berlin doğumlu.

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Cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak vatandaşlar 5 gün sonra sandık başına gidecekler. Seçime sadece günler kala katıldığı programlarla adından söz ettiren gündem olmayı başaran isimlerden biri de Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş oldu. 

Erkan Baş'ın siyasi kimliği kadar özel hayatı da merak ediliyor. Kısa süre önce soyadı Jusovic olduğu için bir kesimin tepkisini çeken Erkan Baş aslen Boşnak ve Almanya, Berlin doğumlu. Babası Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gidince tekstil işçisi olan annesi ile kalan Erkan Baş hakkında en merak edilen konulardan biri de eşi oldu. Evlilik yüzüğünü hiç çıkarmayan Erkan Baş evli ve aslında iki çocuk babası. Ama eşi hakkında henüz bir bilgi yok, birlikte sosyal medyada ya da internette bir pozları da yok. 

Erkan Baş kimdir?

14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Erkan Baş aslen Boşnak. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusovic idi. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden. Annesi bir dönem tekstil işçiliği yapan ev hanımı.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da okudu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünde tamamladı.

Erkan Baş, bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Üniversitedeki yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadele sonucu okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi olan Erkan Baş, bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) sorumluluklar üstlendi. İstanbul örgütünde faaliyet gösterdi, partinin İstanbul il sekreterliğini yaptı, Örgüt Bürosu'nun ve Merkez Komitesi'nin içinde yer aldı. Partinin 1 Mayıs 2008 eylemlerinde Taksim Meydanı'ndaki basın açıklamasını gerçekleştirdi.

TKP 9. Kongresi'nde Aydemir Güler genel başkanlık görevini bıraktı, onun yerine Erkan Baş genel başkanlık görevine seçildi. TKP Genel Başkanlığı parti temsiliyetinin kolaylaşması için alınan kongre kararıyla yürürlüğe girdi. Bu hamle istenen başarıyı getirmeyince, Parti Merkez Komitesi yaklaşık 6 ay sonrasında 'genel başkanlık' makamını kaldırdı. TKP, Parti Merkez Komitesi tarafından kolektif önderlikle yönetilmeye başlandı.

2014 yılında yaşanan ayrışma sonrasında kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde (HTKP) genel sekreter oldu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili seçilen Erkan Baş, 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçerek burada genel başkan seçildi. 2022 yılı itibarıyla bu görevini sürdürüyor.

1979 doğumlu olan Erkan Baş, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında ve evli.

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