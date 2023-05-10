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Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebileceğini söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebileceğini söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i etkisiz hale getirme imkanı bulduğunda bunu deneyeceğini iddia etti.

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Kuleba Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Zelenskiy'e karşı suikast iddialarına ilişkin, "Eğer Ruslar Başkan Zelenskiy'i öldürme imkanı bulsa, kesinlikle bunu denerler." dedi.

Zelenskiy'nin öldürülmesi için çağrıda bulunan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'e de cevap veren Kuleba, "Medvedev, Telegram'a girmeden önce daha az votka içmeli. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Onun hakkında yorum yapmaya değeceğini sanmıyorum. Rusya'nın stratejik iletişiminde belli bir rolü var." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteği verdiğine dikkati çeken Kuleba, "Taktiksel olarak elbette savaşı kazanmak için daha fazla silaha ihtiyacımız var. Özellikle uzun mesafeler için topçu mühimmatına ihtiyacımız var. Zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var, bunların hepsi Almanya'da mevcut ve Almanya teslim etti. Almanya daha da fazlasını sağlayabilir." diye konuştu.

Ülkesinin F16 savaş uçağı talebine ilişkin beklentilerini de dile getiren Kuleba, F16'ların piyasadaki en iyilerden olduğunu belirterek, "Piyasada farklı tipte savaş uçakları var ancak tüm hesaplara göre F-16 en iyisi. Bu yüzden F-16'ya odaklanalım. Almanya'dan beklentimiz, ülkeler koalisyonunun oluşturulmasında aktif rol oynamasıdır. ABD'yi (F16 konusunda) kim ikna edecek? Almanya çok şey yapabilir. Alman diplomasisinin kalitesini küçümsemeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitro Kuleba Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna da değinerek, "Almanya güvenli ve müreffeh bir Avrupa istiyorsa Ukrayna NATO üyesi olmalıdır. Bunun tek yolu budur. Biliyorsunuz, Ukrayna'nın NATO üyeliği savaş sırasında bu savaşı önleyemez ama savaştan sonra başka savaşları önleyecektir." dedi.

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