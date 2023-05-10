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SEDAŞ, Kocaeli’nde aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarına başladı

SEDAŞ, Kocaeli’nde aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarına başladı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli’nin Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, D-130 karayolu üzerinde bulunan orta refüj aydınlatmalarının bakım onarım çalışmalarına başladı.

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Şirketten gelen açıklamaya göre, SEDAŞ 20 bin kilometrelik faaliyet bölgesinde aydınlatma çalışmalarını Kocaeli'nde sürdürüyor.


Toplamda 5 gece sürecek bakım onarım kapsamında SEDAŞ ekipleri tarafından orta refüj aydınlatma şebekesi kontrol edilerek, yanmayan aydınlatmaların bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak.


Aydınlatma programının 6 kilometrelik ilk etabında 8 kişiden oluşan saha ekipleri, Yeniköy Köprüsü ile Karşıyaka kavşağına kadar olan kısımda 4 sepetli araç ve 1 uyarı ikaz römorku ile muhtelif tipteki ampul ve balast değişimlerini gerçekleştirdi.


Şehirdeki altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmaları ile artan enerji ihtiyacını karşılayan SEDAŞ, il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde de çalışmalara devam ediyor.

Açıklamada, SEDAŞ yetkililerinin aydınlatma tesislerinin periyodik olarak kontrollerinin yanı sıra bölge halkı tarafından bildirilen ihbarları da en kısa sürede değerlendirerek devreye aldıkları ifade edildi.

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