Abdulkadir Selvi'den Kılıçraroğlu'na 5 Kandil sorusu

Terör örgütü PKK yöneticilerinin 14 Mayıs seçimleri için kendisine verdiği destek mesajlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun "Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir." açıklamasını değerlendiren Abdulkadir Selvi, 5 Kandil sorusu yöneltti.

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KANDİL’deki terör baronları Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için çağrı üstüne çağrı yapıyor. Teröristler çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için adeta seferberlik ilan etmiş durumdalar.

PKK ve HDP desteğiyle ilgili eleştiriler için Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu’na 5 Kandil sorusu" yazısında değerlendirdi:

1- Kemal Bey o zaman sormazlar mı, niye şimdiye kadar çıkıp “Siz eli kanlı teröristlersiniz. Sizin elinizde Aybüke öğretmenin, Bedirhan bebeğin, Eren Bülbül’ün kanı var. Binlerce askerimizi, polisimizi, sivil insanlarımızı katlettiniz. Siz bu ülkeyi bölmeye çalışan bir terör örgütünün yöneticilerisiniz. Ben PKK’nın da Kandil’in de desteğini istemiyorum” demediniz? Bırakın onu, PKK’ya PKK bile diyemiyorsunuz.

2- Madem Kandil’in desteği size yaramıyor, o zaman neden çıkıp seçilirsem sizinle mücadele edeceğim, Kandil’i yerle bir edeceğim demediniz?

3- Van mitinginizde “Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan” diye slogan atılırken, 14 Mayıs’tan sonra İmralı’nın kapılarını kırıp Öcalan’ı çıkaracağız diye açıklama yaparlarken neden tepki göstermediniz?

4- Cumhuriyet’i kuran partilinin lideri olarak Cumhuriyet’in yüzyılıyla hesaplaşacağız dedikleri zaman, “Ben Atatürk’ün koltuğunda oturuyorum. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile hesaplaşılmasına izin vermem” demediniz?

5- HDP’nin oylarını cebine koyarken iyi, Kandil oylar Kılıçdaroğlu’na diye çağrı yaparken iyi ama PKK desteği ters tepmeye başlayınca çık, Kandil’in desteği kime yarar diye sor...

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