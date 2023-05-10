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Philadelphia, Boston’ı yenerek seride 3-2 öne geçti

Philadelphia, Boston’ı yenerek seride 3-2 öne geçti

NBA Doğu Konferansı Yarı Final 5. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics’i 115-103’lük skorla yenerek seride 3-2 öne geçti. Philadelphia’da Joel Embiid 33 sayı ve 7 ribaund ile oynadı.

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NBA play-offlarında heyecan iki maç ile devam etti. Doğu Konferansı Yarı Final serisinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Boston Celtics’i 115-103’lük skorla geçerek seride durumu 3-2 yaptı. Philadelphia’da normal sezonun MVP’si seçilen Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle katkı verirken, Tyrese Maxey 30 sayı, 7 ribaund ve James Harden da 17 sayı, 10 asistle mücadele etti. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmada süre almadı. Boston’da ise Jayson Tatum’un 36 sayı, 10 ribaund ve 5 asisti, Jaylen Brown’un 24 sayı, 6 ribaundu ve Marcus Smart’ın da 14 sayı, 4 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 11 Mayıs’ta Philadelphia’nın sahasında oynanacak.

Denver, Phoenix karşısında seriyi 3-2 yaptı

Batı Konferansı Yarı Final 5. karşılaşmasında Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns’ı 118-102’lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti. Nuggets’ta 29 sayı, 13 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Bruce Brown 25 sayı, 5 ribaund, Jamal Murray 19 sayı, 6 asist ve Michael Porter Jr. da 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Suns’ta ise Devin Booker 28 sayı, 6 ribaund, Kevin Durant 26 sayı, 11 ribaund ve Deandre Ayton da 14 sayı, 9 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

Denver - Phoenix serisinin 6. müsabakası, 11 Mayıs’ta Phoenix’in ev sahipliğinde yapılacak.

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