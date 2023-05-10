Baymak, yılın ilk çeyreğinde yüzde 135 büyüdü

Baymak CEO'su Ender Çolak: - "Baymak cirosunu son 4 yılda yaklaşık 4'e katladı. İlk 3 ayda, kombi kategorisinde adet bazında yüzde 127 büyüme elde ettik"

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Baymak, cirosunu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 135 artırarak 1 milyar TL'ye ulaştırdı.

Baymak, 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, ilk üç ayda tüm ürün gruplarında adet bazında büyüyen şirket, söz konusu dönemde cirosunu yüzde 135 artırarak 1 milyar TL'ye taşırken, ihracatını yüzde 30 yükseltti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, küresel risklerin neden olduğu mevcut konjonktürde başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarına bildirdi.

Dünya iklimlendirme pazarı son 4 yılda yüzde 13,23 büyüyerek 570 milyar dolara ulaşırken, Türkiye iklimlendirme sektörünün aynı dönemde yüzde 43'lük büyüme gösterdiğini kaydeden Çolak, şu bilgileri verdi:

"Baymak da cirosunu son 4 yılda yaklaşık 4'e katladı. İlk 3 ayda, kombi kategorisinde adet bazında yüzde 127 büyüme elde ettik. Ancak unutmamamız gereken bir nokta var ki iklimlendirme sektörünün gösterdiği gelişime paralel olarak karbon salımında ve enerji tüketimindeki payı da artıyor. Paris İklim Anlaşması, BM tarafından ortaya konulan çeşitli yükümlülüklerin yanı sıra AB'nin Yeşil Mutabakat Anlaşması gibi çok sayıda uluslararası düzenlemeyle sürdürülebilirlik konusu artık ülkelerin ve şirketlerin daha fazla gündeminde. Avrupa'da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa'da ısı pompası pazarının 4 katına çıkmasını bekliyoruz. Isı pompası, fotovoltaik güneş kolektörleri ve bunlara bağlı hibrit sistemler de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak."

- "Isı pompasında liderliğe koşuyoruz"

Ender Çolak, Baymak'ın da iştiraki olduğu BDR Thermea Group'un bu doğrultuda "Enerji ile Büyü" stratejisi çerçevesinde globalde karbon nötr akıllı çözümlere 500 milyon avroluk yatırım yaptığını belirterek, grubun kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlattı.

Enerji dönüşümünün liderleri arasında gösterilen BDR Thermea'nın 250 milyon avroyu aşan bir yatırımla ısı pompasında lider olmaya koştuğuna değinen Çolak, grubun tüm markalarının sürdürülebilir gelecek için hazırlandığını bildirdi.

Çolak, "Bir yandan ısı pompalarına, hibrit ve hidrojen çözümlerine yatırım yaparken, entegre iklimlendirme çözümleriyle enerji dönüşümüne yön veriyoruz. BDR Thermea, geleceğin temiz yakıtı hidrojenle yüzde 100 uyumlu kombiler için de Avrupa'da birkaç şehirde pilot uygulamalara başladı. Enerji dönüşümünün kaçınılmaz olduğu ülkemizde de iklimlendirme sektöründe hidrojeni daha sık konuşmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Enerji dönüşümüne katkı sunan cihazların üretimi önceliğimiz"

Baymak CEO'su Çolak, Türkiye'de enerji tasarrufunu ön plana çıkaran, enerji dönüşümüne katkı sunan ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan cihazların üretimine öncelik verdiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında, 2053 net sıfır emisyon hedefi esas alınarak 2035'e kadar enerji sektöründeki hedeflerin belirlendiği çalışmada, emisyon azaltımını sağlamak amacıyla yer verilen doğal gaza hidrojen ve sentetik metan karıştırılması, hidrojen enerjisinin ilk aşamada yerinde tüketimi ve sanayinin ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımı öngörüldü. Biz de 2021 yılında, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de ilk kez hidrojen karışımla uyumlu çalışabilen Baymak Lunatec kombileri geliştirdik. Türkiye, BDR Thermea Group'un AR-GE teknolojisiyle üretilen Baymak Lunatec kombilerin üretim üssü oldu."

Çolak, 2022'yi 5 milyon Euro yatırımla tamamladıklarını anımsatarak, bu yıl AR-GE, ürün ve hat yatırımlarıyla 15 milyon avroluk seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

- LEED Altın Sertifika almaya hak kazandı

Ender Çolak, Baymak'ın gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsediğini belirterek geçen yıl Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından verilen Yeşil Ofis Diploması'nı alarak sürdürülebilir gelecek hedefleri yolunda önemli bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Çolak, "Bağlı bulunduğumuz BDR Thermea Group bünyesinde bu diplomayı alan ilk grup şirketi olduk. Şimdi de Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen Leed Altın Sertifika almaya hak kazanmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.