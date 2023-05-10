Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli? Yavuz AğıralioğluHDP sözleri olay oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına her fırsatta karşı gelen İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası olay olmuştu. Şimdi de CHP'nin HDP planı iddiaları ile gündem olan Yavuz Ağıralioğlu kimdir, Ağıralioğlu aslen nereli? Yavuz Ağıralioğlu eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu kimdir?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyaset cephesinden de gün geçtikçe sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İyi Parti'den istifası ile gündem olan Yavuz Ağıralioğlu bu kez de CHP'nin HDP ile ilgili olan iddialarını gündeme taşıdı. HDP, Kemal Bey'den devlet istiyor diyen Yavuz Ağıralioğlu açıklamaları ile olay oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğan Yavuz Ağıralioğlu 51 yaşında. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu Bilgin Ağıralioğlu ile evli.

Yavuz Ağıralioğlu ne dedi?

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklaması üzerinden muhalefeti hedef alıp iktidar bloğu gibi "pazarlık" iddiasında bulunan Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar."

Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı.

1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu.

Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.