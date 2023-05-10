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THY'den öğrencilere güzel haber o tarihte bilet alacaklara yüzde 50 indirim

THY'den öğrencilere güzel haber o tarihte bilet alacaklara yüzde 50 indirim

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu.

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THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs’ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor." ifadeleri kullanıldı.
Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.

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