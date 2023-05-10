Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra çevresinin yüzde 80'nini değiştirecek! "Dar paçalı, tesbihli nagileci tayfa..."

Seçime 4 gün kala altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba iddialar geldi. Seçimin ardından cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinin yüzde 80’nini değiştireceğini iddia eden İslam Memiş, gidecekleri de şöyle özetledi: "Dar paçalı, tesbihli nagileci tayfa varya hani toy olan. Ezik, ona buna iş bağlama taahhütünde bulunup da bi cacık olmayanlar..."

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken seçimin ardından kimlerin bakan olacağı kimlerin hangi koltukları oturacağıyla ilgili kulisler de arttı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş ise seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresinin yüzde 80'nini değiştireceğini iddia etti. AK Parti kulislerine yakınlığıyla bilinen İslam memiş, kimlerin gideceğini ise isim vermeden tarif etti. Dikkat çeken suçlamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'in Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Koltuğa kaykılıp oturanlar toparlanın...

- 15 Mayıs tarihi itibariyle Recep Tayyip Erdoğan çevresinin yüzde 80’nini değiştirecek. Kurum ve kuruluşlarda kaykılıp oturanlar şimdiden toparlanmaya başlamalı. Sessizliğiniz koltuk korkunuzdandı. Ancak siz kaybettiniz. 15 Mayıs’ta utanmayacaksınız.

Sizi paketlemek çok zevkli olacak

- Dar paçalı, tesbihli nagileci tayfa var ya hani toy olan. Ezik, ona buna iş bağlama taahhüdünde bulunup da bi cacık olmayanlar. İşte onlar da paket. Onlar Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek şimdi be yapacağız diye telefon rehberlerini karıştırıyorlar. Sizi paket etmek çok zevkli olacak.

O çürükleri içeri yerleştiren çürükler...

- Devletin kurallarını bilmeyen, devlet terbiyesi almayan, kendinden önce devleti düşünmeyenin azabı büyüktür. Onlar çürüktür. O çürükleri içeri yerleştiren çürükler de şuan ortada yok. Kafalarına göre kural koyuyorlardı. Devlet, bâkidir. Devlet, sessizdir. Devlet, hesap sorandır.

İt gibi başkasının kemiği peşine düştün...

- Devletin hırkasına sahip çık, milletin hakkına sahip çık, bayrağı her şeyden üstün tut, sadık ol… Sen gittin it gibi başkasının kemiğinin peşine düştün. Yemek yediğin kaba pisledin. Sen çok tehlikeli bir düşmansın. Sen devletini tanımadan ömür süremeyeceksin.