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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte afişleri dağıtıldı! CHP "Buna engel olun" demişti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte afişleri dağıtıldı! CHP "Buna engel olun" demişti

CHP'nin dün, "Bu gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte afişlerini dağıtacaklar, engel olun" diyerek YSK'ya çağrı yapmıştı. O afişler dağıtılmaya ve sokaklara yapıştırılmaya başlandı. Afişlerde Kılıçdaroğu adına hangi sahte vaatler verildi.?

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Seçime 4 gün kala sokaklar sahte Kemal kılıçdaroğlu afişleriyle donatıldı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Tuncay Özkan dün, "İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak. YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım" açıklaması yapmıştı. Beklenen oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'na aitmiş gibi gösterilen sahte afişler piyasaya sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP adına dağıtılan 'provokatif' ilanı paylaştı. İlanın ön yüzünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sana Söz' sloganı yer alırken, arka yüzünde ise, "Doğu Akdeniz'den çekileceğiz", "SİHA'ların üretimizini durduracağız" ve "Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz" gibi çok sayıda CHP tarafından daha önce dillendirilmemiş vaatler yer aldı.

Afişlerde, "Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız", "Terörle iltisaklı olsalar dahi belediyelere kayyum atamalarını bitireceğiz" gibi çok sayıda ifade yer aldı.

Provokatif afişler sokaklarda da boy gösterdi. Duvarlara ve reklam panolarına korsan afişler asıldı. "Değerli dostum Selahattin Demirtaş ve Apo serbest bırakılsın mı istiyorsunuz? Bize oy verin" ifadesi yer aldı. 

Kılıçdaroğlu adına dağıtılan afişlerde "Özerlik ilan edeceğiz" ve "Oğlun istediği takdirde erkek arkadaşıyla evlenebilecek" gibi vaatler de yer aldı. 

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AK Parti'nin dezenformasyon ile seçim kazanmaya çalıştığını belirterek, “İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak. Seçimi kaybediyorlar. YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. Yine PKK'nın kanatları altına sığındılar” demişti.

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