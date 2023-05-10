Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi çeşitli nedenlerden ötürü PFDK’ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Ümraniyespor, Sivasspor, Giresunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları Süper Lig’de son karşılaşmalarında “çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Ümraniyespor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle;

Ümraniyespor’un, “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle;

Antalyaspor, Giresunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı sosyal medya veya kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan’ın, Giresunspor-Fenerbahçe müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyle;

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’ın, Trabzonspor - MKE Ankaragücü müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle;

MKE Ankaragücü futbolcusu Stylianos Kitsiou ve Sivasspor futbolcusu Mustapha Yatabare'nin “kural dışı hareketi” nedeniyle;

Galatasaray Kulübü’nün 07.05.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.