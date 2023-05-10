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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Eskişehir’de yaşayan ağabeyi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’un eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, bugün rahatsızlandı.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yarın toprağa verilecek

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeye Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı belirtildi.

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