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Dani Alves'in tutukluluğu devam edecek

Dani Alves'in tutukluluğu devam edecek

İspanya'da cinsel saldırıyla suçlanan Brezilyalı savunma oyuncusu Dani Alves'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

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İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılama isteği kabul edilmedi.

Barselona'nın 15 numaralı mahkemesi, avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanmak isteyen Alves'in talebini reddederek, futbolcunun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cezaevinde kalmaya devam edecek

İspanyol basını, İspanyol ve Brezilya vatandaşı olan Alves'in suçluluğuna ilişkin savcılığın sunduğu delillerin mahkemece yeterli olduğunun düşünüldüğünü ve kaçma riski göz önünde bulundurularak cezaevinde kalmasının uygun görüldüğünü yazdı.


Cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

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