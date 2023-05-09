Sosyal medyada Sergen Yalçın çılgınlığı!

Fenerbahçeli taraftarların yaptığı Sergen Yalçın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Konu hakkında birçok iddia ortaya atılırken farklı teknik adamların isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor.

Sarı-lacivertli taraftarların birçoğu yeni sezonda takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın paylaşıları yapmaya başladı. Sarı-lacivertli taraftarların yaptığı paylaşımlar sonrası #SergenYalçınFenere hashtagi Twitter'da gündem oldu.