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Sosyal medyada Sergen Yalçın çılgınlığı!

Sosyal medyada Sergen Yalçın çılgınlığı!

Fenerbahçeli taraftarların yaptığı Sergen Yalçın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. 

Konu hakkında birçok iddia ortaya atılırken farklı teknik adamların isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor. 

Sarı-lacivertli taraftarların birçoğu yeni sezonda takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor. 

Bu doğrultuda Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın paylaşıları yapmaya başladı. Sarı-lacivertli taraftarların yaptığı paylaşımlar sonrası #SergenYalçınFenere hashtagi Twitter'da gündem oldu.

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