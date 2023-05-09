BIST 4.551
DOLAR 19,52
EURO 21,38
ALTIN 1.272,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otobüs şoförü isyan etti! Yaptığı ile yolcuları şoke etti ardından bakakaldılar

Otobüs şoförü isyan etti! Yaptığı ile yolcuları şoke etti ardından bakakaldılar

ANTALYA’da yolcular ile tartışan şoför, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
Tatlıya bağlamak için bir araya geldiler! Kavga çıktı: 6 yaralı, 6 gözaltı
Tatlıya bağlamak için bir araya geldiler! Kavga çıktı: 6 yaralı, 6 gözaltı
Söke'de kadın minibüs şoförleri yollara renk kattı
Söke'de kadın minibüs şoförleri yollara renk kattı
Malatya'da uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 kilo eroin ele geçirildi
Malatya'da uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 kilo eroin ele geçirildi
Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti
Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti
DSP lideri Aksakal'dan HDP'ye 'Suriye'de statüyü elde ettik, sıra Türkiye'de' tepkisi
DSP lideri Aksakal'dan HDP'ye 'Suriye'de statüyü elde ettik, sıra Türkiye'de' tepkisi
Kiğılı, Romanya'da 6. mağazasını açtı
Kiğılı, Romanya'da 6. mağazasını açtı
LinkedIn Çin'de 716 kişiyi işten çıkaracak
LinkedIn Çin'de 716 kişiyi işten çıkaracak
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti
Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti
Mersin'de kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurdu: Cinayet anı kamerada!
Mersin'de kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurdu: Cinayet anı kamerada!
Anadolu Efes'ten ayrılıyor! Ergin Ataman yeni takımını açıkladı
Anadolu Efes'ten ayrılıyor! Ergin Ataman yeni takımını açıkladı