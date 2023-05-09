Otobüs şoförü isyan etti! Yaptığı ile yolcuları şoke etti ardından bakakaldılar

ANTALYA’da yolcular ile tartışan şoför, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

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Olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.