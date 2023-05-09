Anadolu Efes'ten ayrılıyor! Ergin Ataman yeni takımını açıkladı

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ile olan 5 yıllık birlikteliği sona eriyor. Tecrübeli hoca katıldığı programda gelecek yıl çok büyük olasılıkla Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçeceğini duyurdu.

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Anadolu Efes’in başarılı başantrenörü Ergin Ataman, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Anadolu Efes’le yollarını ayıracak olan Ergin Ataman, NTV’de Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında konuşan Ergin Ataman “Bir transfer durumu var biliyorsunuz yurt dışına. İlk kez bir Yunan takımında üstelik de Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birisinde çalışacak olmak bana heyecan veriyor. Belki de bu heyecana benim ihtiyacım var. Gururluyum kendi açımdan ve ülkem açısından da gururluyum” dedi.

Açıklamalarına devam eden Ergin Ataman “Panathinaikos’un başkanıyla bir görüşmem oldu. Daha ilk görüşmemizdi. Prensipte bir çok konuda anlaştık, ama şu anda ben Anadolu Efes’in hocasıyım ve basketbol liginde de bir mücadele devam ediyor. Mücadele bittikten sonra yeniden başkanımızla da oturacağız, ama büyük ihtimalle yüzde 90 bu misyonu üstleneceğim gibi geliyor bana." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleşti

Geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman’ın Panathinaikos Kulübü’nün Atina’daki kulüp binasını ziyaret ettiği belirtilmişti. Yunan basınında çıkan haberlere göre; Ataman burada Genel Menajer Sani Becirovic, İletişim Direktörü Dimitris Kontos ve Başkan Dimitris Giannakopoulos ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda tarafların önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerine fikir alışverişi yaptığı tahmin ediliyor.

Bu sezon EuroLeauge’de 34 maçta yalnızca 11 galibiyet alabilen Panathinaikos BC, EuroLeague’den gelen iki maç silme cezasının ardından 17. sıraya kadar geriledi.